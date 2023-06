Atropelamento na A6: carro em que seguia Eduardo Cabrita ocupava "posição correta na estrada"

Manuel Magalhães e Silva © António Cotrim/Lusa

Por Carolina Rico 09 Junho, 2023 • 14:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O advogado de Eduardo Cabrita assegura que o carro em que seguia o ex-ministro ocupava "a posição correta" na estrada quando atropelou mortalmente um trabalhador na A6, em junho de 2021.

Em declarações aos jornalistas à saída do Tribunal de Évora esta sexta-feira, o advogado Manuel Magalhães e Silva não adianta mais acerca do que o ex-ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita vai dizer estar tarde ao juiz de instrução criminal.

"A posição que ocupava na estrada era a posição correta, não havia efetivamente nada de irregular", afirma Manuel Magalhães e Silva.

Durante a sessão desta manhã foi ouvido pelo juiz o chefe de segurança do antigo ministro, que garantiu em tribunal não se ter apercebido que a comitiva seguia em excesso de velocidade.

Eduardo Cabrita e o seu então chefe de segurança, Nuno Dias, estão a ser interrogados como arguidos, no Tribunal de Évora, na instrução do processo do atropelamento mortal na A6

Estas novas diligências instrutórias foram marcadas pelo juiz de instrução depois de o Tribunal da Relação de Évora ter dado provimento e provimento parcial, respetivamente, aos recursos da Associação de Cidadãos Automobilizados e da família do trabalhador de uma empresa que realizava trabalhos de manutenção na A6 quando foi atropelado mortalmente pelo automóvel em que seguia o então ministro, no concelho de Évora.

O debate instrutório está marcado para o dia 30 de junho.