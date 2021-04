Atual vogal na SIRESP SA substitui Manuel Couto na presidência

Eduardo Cabrita, Manuel Machado, António Mendonça Mendes, Manuel Couto © PAULO NOVAIS/LUSA

A atual vogal da SIRESP SA Sandra Neves vai assumir a presidência da empresa que gere a rede de comunicações do Estado quando sair o atual presidente, Manuel Couto, anunciou esta quarta-feira o ministro da Administração Interna.

Na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, onde foi ouvido a pedido do CDS-PP, Eduardo Cabrita disse aos deputados que o general Manuel Couto, no cargo há mais de um ano, ainda está "plenamente em funções" e que pediu para "cessá-las por razões pessoais".

O ministro, que não avançou datas sobre a saída de Manuel Couto da SIRESP SA, indicou que a atual vogal Sandra Neves vai assumir a presidência da empresa que gere a rede de comunicações de emergência do Estado.

"Não há aqui qualquer surpresa. É aliás quem tem acompanhado o plano técnico deste processo", precisou Eduardo Cabrita.

Em relação ao cargo de vogal que vai ficar vago, o ministro disse que "vai ser proposta a nomeação do coronel Pedro Patrício que segue há bastante tempo as questões ligadas ao funcionamento desta rede de comunicações de emergência".

Para ficar completa a composição do conselho de administração da SIRESP SA, falta o Ministério das Finanças indicar o vogal pelo pelouro financeiro.

Manuel Couto está na empresa desde dezembro de 2019, quando o Estado comprou por cerca de sete milhões de euros a parte dos operadores privados, Altice e Motorola, no SIRESP, ficando com 100%.

Desde essa altura que o Estado tem um contrato com os operadores privados para fornecer o serviço até junho deste ano.

Eduardo Cabrita anunciou hoje que a Parceria Público-Privada (PPP) do SIRESP "não será renovada" em 30 de junho e os contratos não vão ser prorrogados nos moldes atuais

Depois dos incêndios de 2017, quando foram públicas as falhas no sistema, foram feitas várias alterações ao SIRESP, passando a rede a estar dotada com mais 451 antenas satélite e 18 unidades de redundância elétrica.