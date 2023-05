Audiências de rádio em Portugal. TSF regista melhor resultado dos últimos oito anos

© Guilherme de Sousa/TSF

A TSF conseguiu, entre janeiro e abril deste ano, o melhor resultado nas audiências de rádio em Portugal desde dezembro de 2015.

De acordo com os dados da Bareme Rádio da Marktest, a TSF registou 3,9% de audiência acumulada de véspera (AAV) nos primeiros meses de 2023, o que corresponde a 331 mil pessoas a ouvir a paixão da rádio.

No ano em que comemora 35 anos de existência, a TSF foi ao fim da rua e ao fim do mundo para conquistar novos ouvintes em praticamente todas as regiões do país.

Tudo o que se passa, passa na TSF há 35 anos.