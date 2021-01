Aulas recomeçam esta segunda, mas serão à distância para milhares de alunos

O regresso às aulas também se faz com restrições nas ilhas © Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens

Por Cristina Lai Men* 04 Janeiro, 2021 • 07:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O segundo período de aulas começa nesta segunda-feira, à distância, para milhares de alunos. Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, garante à TSF que encara esta situação "com naturalidade" e que não tem dúvidas de que, no segundo período, o ensino será conduzido maioritariamente nas escolas.

"Já aconteceu o mesmo em algumas situações, com turmas que confinaram, com professores que estiveram isolados no primeiro período, e nós convivemos muito bem com esta realidade. Temos de encarar da melhor forma esta nova realidade."

Filinto Lima reconhece, neste momento, a importância de "não baixar a guarda", até porque "a vacina é uma luz ao fundo do túnel, mas o problema está longe de ser resolvido, e é isso que temos de incutir nos nossos alunos, na nossa comunidade escolar e na nossa sociedade".

Ouça Filinto Lima, sobre a nova realidade que as escolas estão a viver. 00:00 00:00

O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas espera que o país venha a ter um segundo período "pelo menos idêntico ao primeiro", sabendo que "eventualmente vamos ter turmas que terão de confinar, vamos ter professores que vão ficar isolados". É só replicar os cuidados do primeiro período, momento em que "a escola pública superou as expectativas que tínhamos", acrescenta Filinto Lima.

Filinto Lima traça um cenário desejável para o segundo período letivo. 00:00 00:00

Em Mangualde, no distrito de Viseu, perto de mil estudantes, do sétimo ao 12º. ano, vão ter aulas online, pelo menos esta semana. No distrito da Guarda, as aulas também serão à distância durante duas semanas e em dois concelhos: Pinhel e Mêda, municípios que têm vários casos de Covid-19. Alguns doentes encontram-se mesmo em estado grave. Os autarcas apelam à compreensão e colaboração de toda a comunidade.

No distrito de Coimbra, no agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital, nem todos os alunos regressam esta segunda-feira à escola. Para o segundo e terceiro ciclos, e também para o secundário, as aulas vão ser em casa. O diretor do agrupamento explica, em comunicado, que se trata de uma medida preventiva, depois de um parecer da autoridade de saúde. As aulas presenciais vão manter-se apenas para o primeiro ciclo e para o pré-escolar.

Em Tavira, as aulas presenciais também estão suspensas para os alunos dos segundo e terceiro ciclos e para o ensino secundário. O ensino será feito à distância, depois de, na última semana, terem sido diagnosticados 235 casos de Covid-19.

O regresso às aulas também se faz com restrições nas ilhas. Nos Açores, o governo regional ordenou a "testagem massiva" nas escolas de Rabo de Peixe e Vila Franca do Campo. Só depois é que as aulas recomeçarão.

Na Madeira, o regresso às aulas será gradual nos concelhos com mais casos: Funchal, Câmara de Lobos e Ribeira Brava. Na Universidade da Madeira, estão suspensas todas as atividades presenciais, incluindo avaliações, pelo menos até à próxima semana.

* e Catarina Maldonado Vasconcelos

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19