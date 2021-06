Aulas presenciais suspensas em Albufeira, Faro, Loulé, Olhão e S. Brás de Alportel

© LUSA

A Autoridade de Saúde Regional do Algarve decidiu suspender as aulas presenciais do 1º e 2º Ciclos de todos os Agrupamentos de Escolas, de Ensino Público e Privado, nos Municípios de Albufeira, Faro, Loulé, Olhão e S. Brás de Alportel.

Num comunicado publicado no site desta entidade, a ARS do Algarve explica que a medida foi tomada tendo em conta a "gravidade da situação, de modo a conter cadeias de transmissão, por um período previsível de 12 dias iniciado na segunda-feira, dia 28 de junho 2021, coincidindo com o final do ano letivo".

Esta medida "será monitorizada permanentemente e revista no dia 9 de julho, com análise da situação epidemiológica dos Municípios nessa data".