Aumenta para 81 o número de utentes infetados em lar de Alcains

O número de utentes infetados com covid-19 num lar em Alcains, no concelho de Castelo Branco, aumentou para 81, afirmou este domingo à agência Lusa o presidente da câmara, José Augusto Alves.

"Ontem [sábado] estavam 41 utentes infetados, hoje estão mais 40, totalizando 81", declarou José Augusto Alves, adiantando que o número de funcionários infetados também subiu, passando de 12 para 15.

Segundo o autarca, no Lar Major Rato, uma instituição particular de solidariedade social (IPSS), estão 106 utentes, sendo que "os funcionários em contacto com estes utentes, ajudantes de ação direta e trabalhadores de serviços gerais, são 40".

Ainda assim, todos os trabalhadores da IPSS foram testados, "por uma questão de precaução", disse o autarca.

O presidente da câmara acrescentou que um dos utentes infetados foi internado, "mas está estabilizado", enquanto os restantes se mantêm assintomáticos.

No sábado, o autarca explicou que foram testes feitos na quinta-feira que identificaram esta situação.

"Na madrugada de quinta para sexta-feira tivemos conhecimento de que havia casos positivos na instituição e convoquei de imediato a Comissão Municipal de Proteção Civil. Ainda antes de a comissão reunir, e em contacto com a Autoridade de Saúde Pública, um técnico de Saúde Pública foi destacado para o interior do lar logo de manhã", afirmou.

A reunião da comissão visou "a articulação dos meios para que o lar pudesse ter apoio em caso de necessidade", esclareceu.

"O lar tem três alas, o que permite separar as pessoas que estão infetadas das que não estão", garantiu.

O presidente da Câmara de Castelo Branco, concelho em risco elevado de contágio de covid-19, disse ainda na ocasião que "todas as entidades estão a fazer todo o possível para ultrapassar rapidamente esta situação, com disponibilidade, empenho e dedicação", pedindo "tranquilidade e serenidade às famílias".

José Augusto Alves pede também à população para que continue a cumprir as regras da Direção-Geral da Saúde (DGS), como o uso da máscara, o distanciamento físico e a higienização das mãos.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 4.427 mortes e 294.799 casos de infeção pelo novo coronavírus, estando hoje ativos 80.838 casos, segundo o último boletim da DGS.