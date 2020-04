Aumentam pedidos de testamento e procurações durante a pandemia

"Houve desde logo um conjunto de solicitações à própria Ordem" © Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens

Por Sara de Melo Rocha 17 Abril, 2020 • 09:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Ordem dos Notários tem recebido um aumento do número de pedidos de informação sobre testamentos, desde o início da pandemia provocada pela Covid-19.

Ainda não dá dados concretos mas Jorge Batista Silva, Bastonário da Ordem dos Notários, garante que "há um aumento absolutamente anormal".

"Houve desde logo um conjunto de solicitações à própria Ordem, no sentido de que as pessoas queriam fazer testamentos e que eram necessárias encontrar soluções e as soluções foram encontradas", explica.

Em declarações à TSF, Jorge Batista Silva afirma que tem recebido muitas solicitações de testamentos por parte de profissionais de saúde ou de pessoas "que, por uma qualquer razão, estão mais expostas à possibilidade de ficarem doentes".

Ouça a reportagem da jornalista Sara de Melo Rocha. 00:00 00:00

Além disso, a Ordem dos Notários afirma que tem havido também um aumento do pedido de procurações, sobretudo entre "aquelas pessoas que têm uma condição de risco maior, seja pela sua idade, seja por sofrerem de outro tipo de doenças que as torna mais suscetíveis, seja até por estarmos a falar de profissionais de saúde, que têm um risco maior de contrair uma infeção".

Com a crise de saúde pública, o bastonário admite que tem sido difícil cumprir alguns requisitos formais como, por exemplo, as idas ao hospital por parte dos notários, explicando que "a pessoa pode estar impedida de fazer o testamento, caso venha a adoecer e a ser hospitalizada".

"Só se as condições de segurança estiverem devidamente acauteladas e se o hospital permitir é que o testamento pode ser feito dentro de um hospital", acrescenta.

Há alguns formalismos que os notários conseguiram dispensar durante a pandemia, como é o caso da presença de duas testemunhas para a assinatura do testamento.

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19