Aumentam roubos de boletins para apostas no Placard. Santa Casa vai mudar regras

Está a aumentar o roubo de boletins para apostas no Placard © Global Imagens

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 24 Fevereiro, 2020 • 09:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Polícia de Segurança Pública (PSP) de Lisboa aconselhou os "mediadores autorizados pelo Departamento de Jogos" a estar alerta e desconfiar do registo de apostas do Placard com valores "monetários elevados, de modo a receber essa quantia antes de entregar o respetivo bilhete de aposta".

Numa publicação na rede social Facebook, a PSP lembra que devem ser tomadas "medidas de autoproteção necessárias para evitar ao máximo a prática deste tipo de crime".

‍♀️ ‍♂️⚠️ ALERTA DA SEMANA ⚠️ ‍♂️ ‍♀️ A PSP de Lisboa aconselha os mediadores autorizados pelo Departamento de Jogos a... Publicado por Polícia de Segurança Pública - Comando Metropolitano de Lisboa em Domingo, 23 de fevereiro de 2020

Está a aumentar o roubo de boletins para apostas no Placard, e, por isso, o departamento de jogos da Santa Casa e a PSP colocaram esta semana em marcha ações para limitar os danos. A ideia é sensibilizar os mediadores, responsáveis pelo registo das apostas, a avisarem de imediato em caso de roubo, para bloquear os pagamentos de prémios.

Segundo a PSP, apesar de ser necessário indicar o número de identificação fiscal para registar uma aposta no Placard, não é necessário nada mais que o talão da aposta para levantar o prémio.

A partir desta segunda-feira, no entanto, haverá novas regras. Logo que seja comunicado o roubo, o pagamento do prémio fica bloqueado, e só quem registou a aposta pode levantar o prémio.