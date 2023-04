Aumentam vagas no Ensino Superior. Universidades e politécnicos com mais de 54.700 lugares

© Mário Cruz/Lusa (arquivo)

As universidades e politécnicos contam, este ano, com 54.733 vagas, mais 372 relativamente ao ano passado. Os dados foram revelados, este domingo, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

"A divulgação de vagas nesta data, com uma relevante antecedência face ao momento da candidatura, cumpre um dos objetivos da revisão do sistema de acesso ao ensino superior já que garante que todos os candidatos possam conhecer antecipadamente os ciclos de estudo e vagas disponíveis e favorece uma decisão mais ponderada no momento de inscrição para os exames nacionais", explica o Ministério em comunicado enviado às redações.

As 54.733 vagas para o próximo ano letivo compreendem 54.036 lugares por preencher no Concurso Nacional de Acesso, mais 697 para concursos locais, "realizados diretamente nas instituições de ensino superior para ingresso em cursos de música, teatro, cinema e dança".

As universidades de Lisboa (7424), do Porto (4644) e Coimbra (3383) são as que têm o maior número de vagas disponíveis.

Com o objetivo de promover a "equidade e as oportunidades de mobilidade social" será disponibilizado, pela primeira vez, um "contingente prioritário de estudantes carenciados economicamente", com 2% de vagas para cada ciclo de estudos para "candidatos beneficiários de ação social escolar".

Além disso, "tendo em vista o reforço a atratividade de candidatos oriundos das comunidades portuguesas na diáspora", será também alargado o contingente prioritário para candidatos emigrantes, familiares e lusodescendentes para a 2.ª fase do concurso nacional de acesso, "de modo a ampliar as suas possibilidades de ingresso e melhor se compatibilizar com os prazos de conclusão dos anos letivos nos países de emigração".

"Deste modo, estes candidatos mantêm a possibilidade de acesso na 1.ª fase (até 7% das vagas iniciais fixadas na 1ª fase em cada par instituição/ciclo de estudos) e 3,5% na 2.ª fase", adianta o Ministério.

Foram ainda fixadas 8990 vagas em formações apoiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), "orientados para reforçar a formação superior inicial e o aumento do número de graduados em áreas CTEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) e atingir as metas de graduação fixadas pelo PRR até 2026".

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior avança também que, além das vagas agora fixadas, as instituições têm ainda "24.917 vagas disponíveis para fixar nos regimes especiais e concursos especiais de acesso".

"Será antecipado todo o calendário de colocações do concurso nacional de acesso, garantindo um período mínimo de 15 dias de intervalo entre a colocação da 1.ª fase e o início da atividade letiva (atualmente inexistente) e as colocações de todos os estudantes colocados pelo CNA durante o mês de setembro. Deste modo, garante-se o início de atividade letiva praticamente em simultâneo para todos os novos estudantes, evitando a perda de cerca de 3 semanas de aulas para estudantes colocados na 2.ª fase e cerca de 6 semanas de aulas para estudantes colocados na 3.ª fase", acrescenta ainda a tutela.

As candidaturas para a primeira fase de acesso ao Ensino Superior arrancam a 24 de julho e terminam a 7 de agosto. Os resultados serão divulgados a 27 de agosto.

No dia seguinte, a 28 de agosto, começam as candidaturas à 2.ª fase de acesso, terminando a 5 de setembro, com os resultados a serem divulgados a 17 de setembro.