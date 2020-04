Aumento de pedidos de asilo obriga a alojamento fora de centros de acolhimento

Eduardo Cabrita visitou na quarta-feira uma comunidade de migrantes em Tavira © Luís Forra/Lusa

Por Sara de Melo Rocha 23 Abril, 2020 • 08:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O aumento significativo dos pedidos de asilo em Portugal obrigou o Conselho Português para os Refugiados a recorrer a alojamento fora dos centros de acolhimento, mas a procura para quem pede asilo em Portugal não tem sido fácil, depois do aumento do preço das casas devido ao turismo e à pressão imobiliária.

O Governo sabia destas dificuldades, de acordo com um comunicado enviado às redações pelo Conselho Português para os Refugiados. A situação é também do conhecimento das várias entidades parceiras, como o Serviços de Estrangeiros e Fronteiras, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e Instituto da Segurança Social.

Ouça a explicação da jornalista Sara de Melo Rocha. 00:00 00:00

O Conselho Português para os Refugiados presta acolhimento a mais de 950 requerentes de asilo em Portugal. Em 2014, Portugal recebeu 440 pedidos de asilo, mas, em 2019, foram mais de 1700, o que corresponde a um crescimento de quase 300% e levou à sobrelotação dos centros do Conselho Português para os Refugiados.

A entidade teve, por isso, de recorrer a alojamento externo, que passa por colocar os requerentes de asilo em hostels, apartamentos e quartos arrendados. Com o aumento dos preços das casas e com a pressão imobiliária e turística, os migrantes têm tido uma particular dificuldade em conseguir alojamento.



O aviso do Conselho Português para os Refugiados surge depois de mais de 170 cidadãos estrangeiros com Covid-19 terem sido retirados de um hostel em Lisboa. O Conselho refere que as práticas de vida comunitária, como a partilha de cozinha, quartos, espaços comuns, facilitam o contágio.



Por essa razão, o CPR adianta que já enviou informação sobre os vários alojamentos ao Ministério da Administração Interna, porque considera prioritário fazer testes a toda a população requerente de asilo.

LEIA AQUI TUDO SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS