Aumentou o número de vagas na 1.ª fase de candidaturas ao ensino superior

Por Carolina Rico 20 Julho, 2023 • 10:29

Aumentou o número de vagas no ensino superior. A primeira fase do concurso terá 54.311 vagas, o que representa um aumento de 671 vagas face às inicialmente disponibilizadas para ingresso no ano letivo 2022/2023, revela esta quinta-feira o Ministério da Educação.

A candidatura à 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior público inicia-se na próxima segunda-feira, e num comunicado enviado às redações o gabinete de João Costa acrescenta que o concurso será aberto com mais 11 cursos.

O número de vagas total para ingresso no ensino superior em 2023/2024 ascende a cerca de 100.000 vagas.

A candidatura ao concurso nacional de acesso ao ensino superior público decorrerá de acordo com os prazos seguintes: