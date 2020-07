Autarca contesta redução de caixas multibanco e defende discriminação positiva para o interior

Por Beatriz Morais Martins com Tiago Santos 22 Julho, 2020 • 10:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente da Câmara Municipal de Miranda do Douro defende uma discriminação positiva para o interior do país, e considera que não é justa a redução do numero de caixas automáticas e agências bancárias.

No total são 24 freguesias que podem ser afetadas, 16 delas estão de Vinhais, Mogadouro e Miranda do Douro mas o mesmo pode vir a acontecer no Alentejo , no concelho de Mértola.

"Cada vez mais há uma tentação para olhar para as grandes metrópoles (...) mas claramente tem de existir uma diferenciação positiva para as pessoas que escolheram viver no interior, que escolheram viver em Miranda do Douro, e que não pudemos ser afastados do serviços, impedidos de levantar dinheiro por não haver sequer uma caixa multibanco", defende Artur Nunes, autarca de Miranda do Douro.

Artur Nunes sublinha que as instituições bancárias não podem olhar para todo o país da mesma forma.

Banco de Portugal alerta para diferenças crescentes

Numa nota divulgada a partir de um estudo já disponível, o Banco de Portugal alerta que são os mais idosos e menos favorecidos economicamente que ficam a perder com esta medida.

Há freguesias que onde o acesso a uma caixa automática ou a um balcão está a mais de 15 quilómetros de distância.

O Banco de Portugal também alerta para que seja encontrada uma solução que salvaguarde o acesso da população a notas e moedas já que a população mais vulnerável continua a utilizar o dinheiro vivo como principal forma de pagamento.