Autarca de Albergaria-a-Velha exige ao Governo solução imediata para lar da região

As pessoas "começam a ficar cansadas", diz António Loureiro

Por Paula Dias com Catarina Maldonado Vasconcelos 25 Março, 2020 • 11:52

O presidente da Câmara de Albergaria-a-Velha, em Aveiro, pede uma intervenção rápida do Ministério da Saúde, depois de, num lar da região, uma idosa ter morrido e 20 utentes e oito funcionários terem ficado fechados no interior da instituição.

Nenhum dos residentes ou colaboradores foi ainda testado para despistar uma eventual infeção pelo novo coronavírus, e António Loureiro, o autarca de Albergaria-a-Velha exige uma solução imediata.

António Loureiro, ouvido pela jornalista Paula Dias

O Governo "tem de atuar rapidamente", diz António Loureiro, à TSF. "Esta situação não pode ser protelada, tem de ter uma solução rapidamente", acrescenta.

As pessoas "começam a ficar cansadas", porque "é muito violento para aqueles profissionais, é um esforço enorme que estão a fazer", explica ainda o autarca que pede uma intervenção célere do Executivo. "Alguns utentes encaram isto com calma, mas alguns começam a ficar impacientes com esta indefinição", conclui.