A presidente da Câmara Municipal de Almada receia que aconteça em Porto Brandão o mesmo que aconteceu no porto de Beirute. Na reunião de câmara que aconteceu esta semana, Inês de Medeiros apontou o caso da ETC - Terminais Marítimos e acusou as entidades responsáveis de nada terem feito perante "um crime ambiental".

Inês de Medeiros questiona as condições em que a empresa- que recebe, armazena e procede à expedição de gasóleo - está a laborar, recordando reuniões onde se falou do futuro da empresa: "Já há 2 anos uma reunião conjunta também aqui com a DGPC, com as Finanças, com o Turismo e com o Porto de Lisboa relativamente ao futuro da ETC. Sabemos que o contrato está a terminar. Nós, inclusivamente, temos muitas dúvidas da própria legalidade, porque aquilo estava concessionado para serem tanques de água e, neste momento, são tanques de gasóleo", adianta.

Por isso, Inês de Medeiros deixa várias questões: "Onde é que estavam as entidades nacionais de proteção civil, de proteção da natureza? Onde é que estava a APA e a CCDR e outros quando viram este verdadeiro crime ambiental?".

"Todos nós nos lembramos do que aconteceu no Líbano e nós temos ali instalações com gasóleo não sabemos em que condições é que elas estão", sustenta.

Em 2011, a Autoridade Nacional de Proteção Civil informou a Câmara Municipal de Almada que a ETC - Terminais Marítimos tinha sido classificada pela APA - Agência Portuguesa do Ambiente como sendo de nível superior de perigosidade.

Um ano mais tarde, a autarquia elaborou um plano de emergência externo perante a possibilidade de ocorrência de acidentes como um derrame de substância com características combustíveis, incêndio e explosão. O plano contempla sete cenários de acidentes. O mais grave a explosão do reservatório.

A ETC dá emprego a 20 trabalhadores, mas para estes, a autarca também tem uma solução: "O município, logo na altura, disponibilizou-se para os trabalhadores da ETC, se fosse necessário, serem integrados na Câmara, respeitando as regras legais."

As declarações públicas de Inês de Medeiros foram feitas durante a reunião de câmara onde foi aprovada a alteração simplificada da reserva ecológica nacional no Porto Brandão onde a ETC -Terminais Marítimos está localizada.

Perante as afirmações da autarca, a TSF contactou um responsável da empresa que não quis fazer qualquer comentário remetendo quaisquer declarações para mais tarde.

A TSF também procurou mais esclarecimentos junto da autarca, não tendo obtido resposta. Ficou também sem resposta o contacto feito pela TSF com a presidente da junta de freguesia de Monte da Caparica.