Autarca de Baião preocupado com atraso na eletrificação da linha do Douro

O presidente da Câmara de Baião está preocupado com o atraso da eletrificação da linha do Douro, entre as estações de Marco de Canaveses e Régua. Em causa está a remodelação dessa linha ferroviária.

Em declarações à TSF, o autarca Paulo Pereira revela o motivo do atraso. Problemas de contratação e questões burocráticas estão na origem destes adiamentos. Paulo Pereira diz ainda que o projeto deveria ter ficado pronto este ano. "Infelizmente o processo de contratação desta equipa que arrancou em 2017 teve muitas dificuldades", assinala.

O autarca de Baião explica que os envolvidos sabiam, "de antemão, que era uma obra muito complexa, nomeadamente no que diz respeito ao túnel". Mais tarde, "chegou-se à conclusão de que tinham de rescindir o contrato com esta equipa, o que leva basicamente a um atraso nesta obra que pode rondar o prazo de um ano".

"A boa notícia é que há um processo de novos projetistas. Prevê-se que a obra esteja concluída entre finais de 2022 e início de 2023", assegura Paulo Pereira.

O autarca de Baião sublinha que a Linha do Douro é cada vez mais procurada e que este atraso na eletrificação da linha compromete o turismo na região: "O Douro é cada vez mais procurado, e obviamente isso tem um impacto muito importante, nomeadamente na atração de turistas, mas, a par disso, tão importante e até mais é uma obra que é extremamente importante em termos de mobilidade."