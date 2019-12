Autarca de Coimbra diz que caudal do Mondego está a baixar ligeiramente

Um antigo fontenário inundado devido à subida da água dos rios Mondego e Ega, em Formoselha, Montemor-o-Velho © Paulo Novais/Lusa

O caudal do rio Mondego está a baixar ligeiramente em Coimbra, mas pode vir aumentar durante a madrugada com algumas descargas previstas das barragens a montante, disse este sábado à agência Lusa o presidente do município, Manuel Machado.

O autarca, que falava após uma reunião com a secretária de Estado da Proteção Civil, em Coimbra, que seguiu para Santa Varão (Montemor-o-Velho), adiantou que "há uma ligeira diminuição do caudal do rio abaixo já dos 2.000 metros cúbicos por segundo".

Manuel Machado disse que "o caudal está a baixar relativamente, mas durante esta noite vai ser necessário reequilibrar as barragens do alto do Ceira, da Aguieira e das Fronhas".

"Ainda que se desejem que as descargas sejam controladas, embora no caso da bacia do rio Ceira não seja possível controlar nada, uma descarga instantânea pode, num tempo extremamente rápido, alterar tudo", frisou.

O autarca acrescentou ainda que a operação de proteção de pessoas e bens nas freguesias de São Martinho, Ribeira de Frades, Taveiro, Ameal e Arzila vai continuar durante a noite, depois de uma solicitação do município para que as pessoas deixassem as suas habitações, numa atitude preventiva, na sequência do previsível aumento do caudal do rio, anunciou a estrutura, em comunicado.

"Informa-se que a Proteção Civil Municipal está a solicitar à população das povoações de Bencanta; Espadaneira; Pé de Cão; Casais do Campo; Carregais; Taveiro; Ribeira de Frades; Vila Pouca do Campo; e Ameal (indicativamente entre a Linha Ferroviária do Norte e o Rio Mondego) a acondicionar algum material, acautelar os seus bens e a preparar a evacuação", refere uma nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A decisão, de acordo com o município, "deve-se à informação transmitida pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) à Proteção Civil Municipal de que o caudal do Rio Mondego, que atualmente está com 2125 m3/s no Açude-Ponte, irá intensificar nas próximas horas, existindo gravidade extrema de cheias e inundações nesta área geográfica".

Segundo o presidente do município, Manuel Machado, a operação está a correr bem e a esmagadora maioria das pessoas está a compreender "que a Câmara está a tentar protegê-las de um perigo e não existem resistências relevantes".