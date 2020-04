Autarca de Gondomar exige mais testes para o Norte

Marco Martins, presidente da câmara de Gondomar © Pedro Correia//Global Imagens

Marco Martins lamenta que a Direção-Geral da Saúde dê prioridade a Lisboa e ao Centro, quando a prioridade deveria ser outra.

"Gondomar é o quatro maior município com casos de infetados, em termos percentuais de população afetada só é ultrapassado por Ovar e a verdade é que não tem havido capacidade de resposta para testes. A Câmara municipal montou, a pedido da ARS, um centro no multiúsos com capacidade para 400 testes por dia e só estão a realizar-se entre 30 a 50, por falta de material. Compreendemos que haja falta de zaragatoas, de material, mas não consigo perceber porque é que ainda ontem a DGS anunciou o envio de 10 mil testes para a zona centro e enviou zero testes para a zona norte. Quando é aqui que há o maior números de infetados - E queremos testar lares, profissionais de saúde, bombeiros, PSP e GNR! Para bem de todos."

O presidente da câmara Municipal de Gondomar apresenta números e faz um apelo desesperado às autoridades de saúde. "31% dos infetados estão no distrito do Porto e 56,6% na região Norte. Percebo que o Algarve e o Centro tenham que ter testes, mas tem que haver cuidado e distribuição equitativa. Outro exemplo, em Gondomar temos 1240 pessoas à espera de teste, a fazer 40 testes por dia daqui a um mês e meio é que estaria toda a gente testada... isso não é possível! Faço um apelo desesperado à DGS, ao Ministério da Saúde para que seja equitativa na distribuição de testes".

Gondomar é o quarto concelho com mais casos de Covid-19 no país, de acordo com o relatório desta quarta-feira, regista 556 casos confirmados de Covid-19. Só em Gondomar há mais de 1 200 pessoas à espera de fazer o teste.

