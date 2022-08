Autarca de Manteigas pede "bombeiros e meios aéreos por todo o lado" para combater fogo na Serra da Estrela

O incêndio na Serra da Estrela está a ser combatido pelas autoridades há vários dias © Nuno André Ferreira/Lusa

O Presidente da Câmara Municipal de Manteigas, no distrito da Guarda, pediu esta segunda-feira mais apoio das autoridades para combater o fogo que lavra na Serra da Estrela. Flávio Massano fala em "caos" e diz que "todos os civis" ajudam no combate ao incêndio.

"Caos em Vale de Amoreira. Há focos em todo o lado, dentro e fora da aldeia. Os bombeiros não chegam para tudo, todos os civis andam no combate com o que podem", explica o autarca numa publicação no Facebook.

Flávio Massano diz ainda que "não há comunicações", daí não conseguir dar mais informações, mas garante que "as frentes progridem em direção a Valhelhas e noutras direções".

"Pedem-se bombeiros e meios aéreos por todo o lado", apela o autarca de Manteigas.

No local estão 88 operacionais, apoiados por 18 viaturas e cinco aeronaves.