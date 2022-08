Autarca de Mértola garante que autotanques têm ajudado a suprir falta de água

© Nuno Veiga/Lusa (arquivo)

O presidente da Câmara Municipal de Mértola garante que desde que os autotanques chegaram ao concelho, em fevereiro, não tem faltado água no concelho. Mário Tomé afirma que Mértola tem uma "dimensão de 1290 km²", com a "sua população dispersa por cem localidades", e que, "em um, ou outro caso" os furos artesianos não têm conseguido dar resposta em localidades com menos habitantes.

É aqui que os autotanques entram em ação, com o autarca, ouvido pela TSF, a garantir que a água, "esse bem precioso, não tem faltado na torneira para consumo humano".

Mário Tomé afirma que parte do concelho é abastecido pela barragem do Alqueva, na outra parte, os autotanques tem sido uma ajuda essencial. O autarca acrescenta que apesar de o Alqueva estar longe, "felizmente um grande número de localidades do concelho já são servidas" por essa ligação. Nos outros casos, há localidades abastecidas por furos artesianos, garante o presidente da Câmara, com a água recolhida a ir para um depósito e é depois colocada na rede pública.

Quando os "níveis de captação estão em níveis baixos", o autarca esclarece que são de imediato acionados camiões para transportarem a água até ao depósito. Mário Tomé afirma que o município tem essas viaturas já a atuar e até tem contratado esse serviço aos bombeiros e à empresa Águas Públicas do Alentejo.

Por agora, o autarca garante que o objetivo de não faltar água para consumo humano está a ser cumprido, mas que a longo prazo essas garantias podem cair por terra. O presidente da Câmara de Mértola alerta para a importância de reter água, construindo mais barragens, e ainda apostar na educação para reduzir os consumos.

Mértola é um dos seis concelhos que estão há vários meses ligados à bomba dos autotanques. A Águas Públicas do Alentejo revelou esta terça-feira, numa resposta à agência Lusa, que o abastecimento de água por autotanque está a ser feito em povoações de Aljustrel, Mértola e Moura (no distrito de Beja), Alcácer do Sal e Santiago do Cacém (Setúbal) e Montemor-o-Novo (Évora).

Segundo a empresa, destes seis concelhos, o de Mértola é o que se encontra nesta situação há mais tempo, tendo o abastecimento com autotanques tido início ainda no inverno, em fevereiro.

Segue-se o concelho de Santiago do Cacém, cujo fornecimento de água com autotanques começou em maio, enquanto em povoações de Montemor-o-Novo começou em junho e de Moura, Alcácer do Sal e Aljustrel arrancou em julho, adiantou.

A Águas Públicas do Alentejo esclareceu que está a ser preparada a "operacionalização de origens alternativas, nomeadamente novas captações ou reativação de furos municipais".

Com uma "comunicação diária da evolução consumos de água aos respetivos municípios" e recomendações para a restrição de usos não potáveis, a empresa salientou que está também a preparar "origens alternativas".