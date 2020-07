Autarca de Oleiros prevê "noite terrível" e eventual evacuação de duas povoações

Um incêndio em zona de pinhal no concelho de Oleiros, distrito de Castelo Branco, está a ser combatido por bombeiros dos distritos de Coimbra, Leiria e Castelo Branco © António José/Lusa

O presidente da Câmara Municipal de Oleiros, Fernando Jorge, perspetiva "uma noite terrível", devido ao incêndio que deflagrou no concelho às 15h31, e adianta estar tudo preparado para evacuar duas povoações que estão em risco.

Depois de Fojo, no concelho de Proença-a-Nova, distrito de Castelo Branco, ter sido evacuado, segundo Fernando Jorge, o autarca sublinha que as povoações de Moutinhosa e Roda "estão em risco".

"Está muito problemático. O incêndio está com várias frentes, o terreno é muito acidentado, faz muito vento e agora, com a saída dos meios aéreos, fica ainda mais complicado. Vai ser uma noite terrível", antevê o autarca de Oleiros, em declarações à agência Lusa.

Depois de os sete meios aéreos se terem retirado, com o anoitecer, permanecem no combate às chamas 331 operacionais de corporações de vários distritos, apoiados por 109 viaturas.

O incêndio começou numa zona de pinhal, em Sardeiras de Baixo, Oleiros, alastrou a concelhos vizinhos e lavra com grande intensidade.

Segundo Fernando Jorge, o incêndio "está com uma frente muito grande" e encontra-se a arder uma área que foi atingida pelo fogo de 2003, que entretanto "cresceu desordenadamente e estava já um pinhal denso e forte".

O presidente da Câmara Municipal de Oleiros mostra-se preocupado com os "prejuízos muito grandes" numa mancha de pinheiro bravo, mas sobretudo com a população e as habitações.