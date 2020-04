Lei da rolha. Salvador Malheiro garante que sempre teve acesso a "dados reais" e fala em discrepância

O Presidente da Câmara Municipal de Ovar, Salvador Malheiro © Ivo Pereira/Global Imagens

Ao contrário de outros autarcas, o presidente da Câmara de Ovar garante que nunca deixou de ter acesso aos dados sobre o número de infetados com a Covid-19. Em declarações à TSF, Salvador Malheiro lembra que tem em funcionamento um gabinete de crise no concelho que permite, em tempo real, registar o número de infetados.

"Para se fazer um trabalho a sério, só se pode gerir depois de medir. É absolutamente decisivo continuar a ter acesso a esses dados. Nem me passa pela cabeça, não ter acesso a esses dados", considera Salvador Malheiro, referindo-se à informação prestada pelas autoridades de saúde.

"Sempre tive acesso e sempre hei de ter. Senão desafio a Saúde Pública, que tem a responsabilidade para resolver esses assuntos, que venham para cá resolver o assunto", acrescenta, dizendo que faz questão de partilhar com a população afetada.

"Tenho acesso a dados que são reais e faço questão de partilhar com quem está a fazer um esforço, fechado em sua casa, com indústrias encerradas, numa situação diferente do resto do país. É o mínimo de posso fazer"

O autarca de Ovar, o único concelho do país que está sob uma cerca sanitária, sublinha que continua a existir uma diferença nos números divulgados.

"Há 548 casos de infetados confirmados [em Ovar] e ainda hoje saiu mais um relatório da situação da DGS e tem 407, estamos a falar de uma diferença de mais de 140", diz o autarca.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 103 mil mortos e infetou mais de 1,7 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 470 mortos, mais 35 do que na sexta-feira (+8%), e 15.987 casos de infeção confirmados, o que representa um aumento de 515 em relação a sexta-feira (+3,3%).