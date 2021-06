Autarca de Paredes de Coura confiante na melhoria dos números da Covid-19

© Rui Manuel Fonseca / Global Imagens

O presidente da Câmara Municipal de Paredes de Coura acredita que os números da Covid-19 no concelho têm tendência para melhorar. O boletim epidemiológico desta sexta-feira revela que a taxa de incidência no município é de 316 casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

Em declarações à TSF, Vítor Paulo Pereira, adianta que "sem arrogância nem erro", pode dizer que os casos "estão circunscritos" e os circuitos de contágio "estão fechados".

"Esperamos que nos próximos dias a situação melhore", sublinha o autarca, que dá conta de que "no pico do surto, há duas semanas", houve 27 casos. Já na última comunicação da Direção-Geral da Saúde, datada desta sexta-feira, estão registados "14 casos, o que é uma evolução positiva no sentido da descida".

O surto em questão começou nas escolas. "Primeiro houve um na escola básica, depois na escola secundária" e, uma vez que os alunos têm relações familiares, as cadeiras "disseminaram-se".

Paredes de Coura foi, durante muito tempo, um concelho com zero casos e tem, nesta altura, cerca de 50% da população vacinada com duas doses.

