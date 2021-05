Autarca de Portimão constituída arguida por vacinação indevida contra a Covid-19

Isilda Gomes, presidente da Câmara Municipal de Portimão © André Vidigal/Global Imagens

Por Guilhermina Sousa 28 Maio, 2021 • 15:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A presidente da Câmara Municipal de Portimão foi constituída arguida por suspeitas de vacinação indevida contra a Covid-19. A notícia foi avançada pelo Jornal de Notícias (JN).

Isilda Gomes foi vacinada com as duas doses da vacina, logo em janeiro. Na altura, justificou-se com o facto de fazer voluntariado no hospital de campanha que funcionava na Arena de Portimão, onde tratava das visitas virtuais entre os doentes internados e os familiares.

A autarca e o Centro Hospitalar Universitário do Algarve sempre rejeitaram falar de vacinação indevida.

A Administração dos Hospitais Algarvios justificou a decisão de dar prioridade a Isilda Gomes com a idade e com a condição clínica da presidente da Câmara.

Contactada pela TSF, Isilda Gomes recusou fazer qualquer comentário. A Procuradoria-Geral da República também não confirma, nem desmente a notícia do JN.