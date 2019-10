Autarca de Santa Comba Dão surpreendido com transferência de helicóptero do INEM

© Fernando Fontes/Global Imagens

O presidente da Câmara de Santa Comba Dão reage com indignação e surpresa à notícia da transferência do helicóptero do INEM para o aeródromo de Viseu. Em declarações à TSF, Leonel Gouveia quer ouvir explicações por parte da Autoridade Nacional de Aviação CIvil.

"Fomos apanhados completamente desprevenidos, quando da parte da ANAC tinha-se comprometido perante uma visita que tinha feito ao local em informar a Câmara Municipal de quais os constrangimentos que estavam em causa e dar condições de eles serem resolvidos por um período que entendessem razoável. Não fomos notificados e estávamos convencidos que não existiam nenhuns. Espero que a ANAC clarifique exatamente o que é que está em causa para o problema seja ultrapassado e que o helicóptero volte a Santa Comba Dão", refereiu o autarca.

A Autoridade Nacional de Avião Civil indicou que o heliporto de Santa Comba Dão apenas reúne condições para ser detentor de uma autorização para fins de proteção civil, que não pode incluir as operações de emergência médica.