Autarca de Setúbal quer Ministério das Finanças a olhar para problemas do hospital

Por Maria Augusta Casaca 11 Outubro, 2021 • 16:29

Depois de reunir com a administração e a direção clínica do Hospital de Setúbal o presidente da câmara afirmou ter tido a garantia de que está a ser preparado o lançamento do concurso internacional para as obras de ampliação daquela unidade hospitalar." Vamos aguardar para ver como esse processo vai evoluir nos próximos dias", avança.

Mas as preocupações de André Martins, que nesta segunda-feira cumpre o seu primeiro dia de mandato, vão mais além. O facto de não haver profissionais em número suficiente no hospital de Setúbal para garantir todas as valências tem sido uma situação denunciada pelos médicos e que deixa o autarca apreensivo. "É necessário admitir mais médicos para o hospital", assume.

André Martins diz que a contratação de dez médicos é "bastante insuficiente". 00:00 00:00

"A contratação de mais 10 médicos, como foi anunciado, é bastante insuficiente, tendo em conta que, desses, três já estão a funcionar como tarefeiros."

"Claro que estas questões passam pelo governo, mas o ministério da saúde não tem capacidade de decisão para fazer as contratações necessárias", adianta. "Se o Ministério das Finanças não criar os meios suficientes para contratar os profissionais a situação não se resolve", acredita.

André Martins tenciona reunir-se nos próximos dias com representantes dos profissionais do hospital para ter uma noção mais concreta sobre a situação e os problemas. O autarca lembra que esta terça-feira a população de Setúbal tem também marcada uma concentração junto ao Hospital.

"É uma concentração ao fim da tarde, organizada por um grupo de cidadãos para demonstrar a necessidade, a quem de direito, de olhar para esta situação, tomar medidas concretas e não se ficar pelas promessas como tem sido até agora", conclui.

Autarca fala sobre a manifestação de cidadãos convocada para esta terça-feira. 00:00 00:00

O presidente da câmara de Setúbal acredita que "os esforços de todos conjugados, dos profissionais, do Conselho de Administração, da câmara municipal e dos cidadãos" poderão levar a um desenlace positivo.