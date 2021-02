Autarca de Vimioso responsabiliza Governo pelas falhas na internet e na TDT

© Pixabay

Por Fernando Pires 22 Fevereiro, 2021 • 09:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente da câmara de Vimioso, no distrito de Bragança, queixa-se de que as crianças do seu concelho estão a ser alvo de uma discriminação negativa, por parte do Governo, pela falta de condições no acesso ao ensino à distância.

Jorge Fidalgo recorda que o Governo prometeu aumentar a cobertura de rede nos territórios de baixa densidade, só que os problemas persistam e há alunos com dificuldades em acompanhar o ensino à distância por não conseguirem aceder à internet, dando como exemplo claro o caso, conhecido há uma semana, de uma estudante de 12 anos que vive na aldeia de Serapicos, no concelho de Vimioso, que tem de se deslocar mais de um quilómetro para poder assistir às aulas "online" dentro da carrinha que o pai estaciona num ponto alto da aldeia.

O autarca social-democrata diz que a câmara distribuiu a vários alunos do concelho computadores e tablets, bem como dispositivos para acesso à internet, mesmo assim as dificuldades persistem. Jorge Fidalgo afirma que é apenas mais uma gota de água num oceano de enormes desigualdades que se acentuam nestes territórios de baixa densidade. "Para lá dos cerca de 100 computadores e tablets que fornecemos, também distribuímos cerca de 50 ou 60 routers, o problema é depois encontrar a rede nas localidades. Foi-nos garantido pela ministra da Coesão que todos os alunos iam ter acesso à internet e computadores. Afinal, as desigualdades territoriais com esta realidade acentuam-se ainda mais. Com esta discriminação negativa, estão mesmo a convidar estas crianças e jovens a abandonar os territórios", refere.

Ouça a reportagem do jornalista Fernando Pires 00:00 00:00

Para além das dificuldades no acesso à internet, o presidente da câmara de Vimioso considera intolerável que o Ministério da Educação não tenha entregado, até ao momento, qualquer computador aos alunos do concelho. "Não consigo perceber como, numa câmara do interior e que tem menos independência financeira, num concelho com debilidades económicas, nem sequer simbolicamente foi entregue um computador na escola", aponta.

Mas há mais, o autarca refere que, além das falhas de cobertura de internet também a TDT "não chega a todas as casas, não podendo as crianças acompanhar as aulas pela telescola".

Jorge Fidalgo considera que as crianças do concelho de Vimioso estão a ser fortemente penalizadas no acesso ao ensino, lembrando que há vários anos tem reivindicado a implementação do ensino secundário na vila, que não existe e que obriga os alunos de Vimioso a terem de se deslocar para outros concelhos para terem acesso ao ensino secundário que é obrigatório.

Governo admite atraso

Confrontada com estas críticas, a secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira, em declarações à TSF, diz que o Governo está a fazer de tudo para instalar internet em todo o território.

"É de facto um compromisso do Governo a cobertura total. Enquanto não conseguimos implementar, vamos ter de resolver os problemas localmente e encontrar soluções com os meios que temos neste momento", afirma.

Isabel Ferreira garante que está nos planos do Governo que a internet nos territórios de baixa densidade seja uma realidade. "É consultar o regulamento do leilão do 5G, o nosso programa de Governo, o programa de recuperação e resiliência que tem 38% de investimentos para a transição digital, acima do que a União Europeia exigia. O compromisso do ministério da Coesão Territorial é que consideramos absolutamente essencial o acesso à internet e à fibra", sublinha.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19