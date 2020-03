Autarca do Mogadouro, em Bragança, pede ao Governo que feche fronteiras

Por TSF 15 Março, 2020 • 13:51 Partilhar este artigo Facebook

O presidente da Câmara do Mogadouro, em Bragança, deixa um apelo ao Governo: as fronteiras devem ser fechadas para que seja possível travar de forma mais eficaz o novo coronavírus.

Ouvido pela TSF, Francisco Guimarães admite que será um desafio para as forças de segurança, mas deve ser esse o caminho.

"Nós temos a informação que é possível ainda as nossas autoridades poderem fechar as fronteiras naquilo que é o espaço Schengen.Terá de haver aqui um esforço suplementar das forças de segurança, no sentido de manterem fechadas e controlarem efetivamente as entradas no nosso país. Tudo depende da boa vontade do nosso Governo", adianta à TSF.

O autarca de Mogadouro receia que como a quarentena é obrigatória em Espanha mais pessoas entrem em Portugal, principalmente na altura da Páscoa

"Estamos no distrito de Bragança com doze concelhos, e seis deles têm fronteira com Espanha. Isto quer dizer que 50% do território do distrito de Bragança está abrangido por fronteira. A nossa preocupação já que do lado espanhol foi declarado estado de emergência. Está declarado também a situação de quarentena. Podemos ter aqui um fluxo fora do normal de gente vinda do nosso vizinho país de Espanha", remata.