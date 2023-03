Autarcas "acreditam" que Pizarro cumpra promessa de encontrar solução para a urgência pediátrica Beatriz Ângelo

Hospital Beatriz Ângelo © Paulo Spranger/Global Imagens

Por Francisco Nascimento com Carolina Rico 14 Março, 2023 • 12:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente da câmara de Loures, Ricardo Leão, garante que o compromisso do Governo para a reabertura da urgência pediátrica do hospital Beatriz Ângelo ao fim de semana se mantém.

Relacionados Ministro espera que urgência pediátrica em Loures esteja aberta também ao fim de semana

A medida não consta do plano da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, anunciado esta segunda-feira, mas o ministro da Saúde garantiu ao autarca que está à procura de uma solução.

"O compromisso mantém-se, foi aquilo que o ministro da Saúde ainda ontem me disse. Está à procura de uma solução a muito curto prazo de tempo para repor aquilo que foram os compromissos assumidos junto dos autarcas, que é, pelo menos nesta fase, fazermos a reabertura ao fim de semana" da urgência pediátrica, afirmou Ricardo Leão em declarações aos jornalistas.

Isto depois de esta segunda-feira a Direção Executiva do SNS ter sido anunciado a estratégia de reorganização do serviço de urgência de Pediatria na Região de Lisboa e Vale do Tejo, dando conta que no caso do hospital Beatriz Ângelo aquele serviço vai funcionar apenas entre segunda e sexta-feira (09h00-21h00), encerrando aos fins de semana.

A decisão contraria as garantias que tinham sido dadas há uma semana pelo ministro da Saúde, Manuel Pizarro, aos autarcas, de que as urgências do Beatriz Ângelo iriam reabrir ao fim de semana, "em horário por definir".

Oito dias depois desta promessa, os autarcas consideram que ainda é "um prazo aceitável para que essa resposta ainda não ainda não esteja na prática".

"Eu acredito na palavra do senhor ministro da Saúde", diz Ricardo Leão 00:00 00:00

Os autarcas dos municípios servidos pelo hospital Beatriz Ângelo - Loures, Odivelas, Mafra e Sobral de Monte Agraço - têm reunião marcada com Manuel Pizarro esta tarde.