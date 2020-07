Autarcas de Loures e de Sintra garantem não baixar a guarda perante a Covid-19

© Carlos Manuel Martins/Global Imagens

Os presidentes das Câmaras de Loures e de Sintra garantem que não vão baixar a guarda agora que as medidas mais restritivas em vigor nestes concelhos por causa da pandemia podem vir a ser levantadas.

O ministro da Administração Interna admitiu que o Governo deverá na próxima quinta-feira levantar o atual estado de calamidade que vigora em 19 freguesias dos concelhos de Sintra, Amadora, Odivelas, Oeiras e Lisboa, passando a vigorar as mesma medidas em toda a área metropolitana, que se manterá assim em estado de contingência.

Para Basílio Horta, o autarca de Sintra, o levantamento do estado de calamidade será "um estímulo, não um descanso".

"Todos os dias tenho receio. As segundas-feiras é sempre o credo na boca. Não podemos de forma nenhuma baixar a guarda", sustenta.

Sobre as considerações positivas da ONU às medidas adotadas no concelho, nomeadamente através do perdão das rendas, Basílio Horta considera um "elogio justo" e lembra que além dessas medidas o município desceu também o preço da água, o que "custou um bocadinho mais de quatro milhões de euros por ano".

No mesmo plano, sobre o eventual levantamento do estado de calamidade, o autarca de Loures, Bernardino Soares, lembra que "esta alteração não deve ser entendida como uma demonstração de que a Covid desapareceu."

"É preciso manter os cuidados e, pela nossa parte, vamos continuar a exigir que medidas que são essenciais em particular a partir do mês de setembro, isto é, um novo reforço dos transportes públicos, um reforço das equipas de saúde que trabalham no terreno e também das unidades de saúde pública que sejam uma realidade para que possamos enfrentar um período que certamente vai ser mais complicado a partir do outono em boas condições", defende.