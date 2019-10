Autarcas do Montijo e Seixal divididos quanto ao novo aeroporto do Montijo

© A-gosto.com/Global Imagens

O aeroporto do Montijo continua a dividir opiniões. Depois de esta quinta-feira a Quercus e a Associação Zero terem divergido quanto ao estudo de impacto ambiental divulgado pela Associação Portuguesa do Ambiente, também os autarcas do Montijo e do Seixal têm visões que os dividem.

O autarca do Seixal, o comunista Joaquim Santos, defende que toda a região vai sair prejudicada da construção do novo aeroporto e aponta mesmo aquele que diz ser o único beneficiário: a Vinci Aeroportos.

A ANA e a Vinci "estiveram toda a noite, de certeza, a brindar a esta decisão da APA". O parecer da APA à construção deste aeroporto é favorável, ainda que imponha mais de 200 condições. No entender de Joaquim Santos, o aeroporto "não vem beneficiar a população, a região ou o país", mas sim "uma empresa, que é a VINCI Airports".

"Estamos a falar, de uma forma muito ligeira, de responder a uma necessidade do país. Infelizmente, assistimos a um ato já esperado de caucionamento da APA que está completamente ao serviço do Governo e da estratégia que a VINCI montou para não fazer o que devia ser feito: o novo aeroporto de Lisboa no campo de tiro de Alcochete", atira.

Se de um lado há críticas, do outro vêm sinais de satisfação. O socialista Nuno Canta, presidente da câmara do Montijo,​​​​​​ está satisfeito com o aval condicionado da APA.

"É uma boa decisão e é uma decisão no sentido da salvaguarda dos valores ambientais que temos de salvaguardar nestas grandes infraestruturas", saúda. O autarca vê com "grande otimismo" todas as medidas de mitigação e compensação sugeridas pela APA nas questões da avifauna e do ruído, sublinhando que a principal preocupação deve agora ser a de "implementá-las".