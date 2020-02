Autarquia de Montalegre quer que Marcelo condecore o padre Fontes

© Gonçalo Delgado / Global Imagens

O presidente da autarquia de Montalegre defende que o padre Fontes merece uma condecoração do Presidente da República. O autarca Orlando Alves diz à TSF, no dia em que o padre faz anos, que nada seria mais justo do que um reconhecimento por parte de Marcelo Rebelo de Sousa.

Ouça as declarações do autarca 00:00 00:00

O padre Fontes faz este sábado 80 anos, é um homem da cultura, foi o principal impulsionador do congresso de medicina popular em Vilar de Perdizes, na freguesia de Montalegre, e esteve à conversa com a TSF.

Ouça a conversa do Padre Fontes com a jornalista Teresa Dias Mendes 00:00 00:00

O aniversário do padre Fontes vai ser assinalado este sábado com a inauguração de uma exposição no ecomuseu de Barroso. "Alma Mater" é o nome da exposição que é inaugurada às 16h00, em Montalegre.