Autarquia do Porto lança novo programa de apoio a associações

A verba disponibilizada para Câmara Municipal do Porto para o apoio às associações da cidade que enfrentam problemas por causa da pandemia esgotou. A autarquia entregou 150 mil euros do fundo em apenas três meses, explica o vereador responsável pelos pelouros da Educação, Ação Social, Cultura, Desporto e Juventude, Fernando Paulo.

"A câmara aprovou a celebração de protocolos com 186 associações. Praticamente todos os protocolos foram já assinados. Algumas associações já receberam o valor que lhes foi concedido", explica o vereador.

Ultrapassadas as dificuldades mais urgentes, a Câmara Municipal abre candidaturas para um novo fundo esta quarta-feira. Desta vez há mais dinheiro para distribuir., explica Fernando Paulo. São 800 mil euros e têm como destino projetos em quatro eixos,

"A linha de apoio no eixo da coesão social com 300 mil euros, cultura e animação com 200 mil euros para, desporto 200 mil euros para e ainda 100 mil euros para Juventude e Ambiente", aponta o responsável da autarquia do Porto.

As associações podem apresentar projetos até 20 mil euros e projetos de "pequenas obras e intervenções" até 40 mil euros.