Autárquicas no início do outono? "Talvez fosse melhor" adiar

O presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, Ricardo Mexia, defende que "talvez fosse melhor" adiar as eleições autárquicas, mesmo que ainda exista "uma enorme incerteza" sobre a evolução da pandemia em Portugal nos próximos meses.

"Sabemos que durante o verão, provavelmente e independentemente de tudo o resto, poderá haver uma diminuição da incidência" da Covid-19 no país, pelo que "se não houvesse grande prejuízo do ponto de vista político ou jurídico, talvez fosse melhor" realizar as autárquicas "mais tarde".

Ricardo Mexia defende que "talvez fosse melhor" adiar as eleições autárquicas. 00:00 00:00

Em declarações à TSF, Ricardo Mexia sublinha que as presidenciais do último mês decorreram "com todas as contingências e dificuldades" reconhecidas que podem agora envolver "um número muito maior de pessoas".

"Talvez fosse avisado não ser nesse momento em que, eventualmente, poderemos estar a entrar no outono, e em que sabemos que há uma maior circulação de vírus respiratórios", alerta o médico de saúde pública, numa altura em que as eleições ainda não têm data marcada: segundo a lei eleitoral, realizam-se "entre os dias 22 de setembro e 14 de outubro do ano correspondente ao termo do mandato".

Ainda assim, Ricardo Mexia argumenta que é melhor antecipar cenários agora do que andar a correr atrás do prejuízo que possa vir a verificar-se, seja pelas eleições ou pela retoma da atividade letiva, "que coincide mais ou menos com o período de setembro".

"Convém começar a pensar em tudo isso antecipadamente para podermos ter um planeamento adequado", alerta o médico.

Médico realça a necessidade de pensar "antecipadamente" no que vai acontecer nos meses seguintes aos do verão. 00:00 00:00

Esta quarta-feira, o líder do PSD, Rui Rio, assegurou que o partido vai "pensar a sério" sobre a necessidade de adiamento das autárquicas e remeteu uma posição oficial para os próximos dias. Antes, duas distritais do partido já tinham pedido que esse adiamento fosse ponderado. O PS reagiu para considerar que o pedido é "claramente extemporâneo."

