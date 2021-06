Autoagendamento da vacina dos 45 aos 49 anos vai estar disponível esta tarde

© Rita Chantre / Global Imagens

Ainda não há uma hora certa para o processo arrancar, mas a partir desta sexta-feira à tarde, os utentes entre os 45 e os 49 anos vão poder agendar a vacina contra a Covid-19. A informação foi confirmada pela task force à TSF.

A mesma fonte adianta, contudo, que só há vagas a partir de dia 14 de junho.

De acordo com o jornal Público, a página do Governo que dá conta das informações sobre a Covid-19 anunciava, esta manhã, que este agendamento já estaria disponível para as pessoas com mais de 45 anos, mas no momento de efetuar a operação tal não era possível.

No mesmo plano, o Eco explica que essa situação se verificou devido a testes efetuados pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde.