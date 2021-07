Maiores de 23 anos já podem agendar vacinação contra a Covid-19

A convocação desta faixa etária está a ser feita através do agendamento central © Eduardo Costa/Lusa

Por Cátia Carmo 12 Julho, 2021 • 16:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O autoagendamento da vacina contra a Covid-19 para pessoas com 23 ou mais anos ficou esta segunda-feira disponível no portal da Direção-Geral da Saúde destinado a estas marcações.

A convocação desta faixa etária está a ser feita através do agendamento central, com os utentes a receberem uma mensagem SMS ou um telefonema dos serviços de saúde, mas o autoagendamento ficará, gradualmente, disponível até aos 18 anos.

Esta modalidade permite que as pessoas selecionem o local e a data em que pretendem ser vacinadas, recebendo depois uma mensagem SMS com a confirmação do dia, da hora e do centro de vacinação. A confirmação do agendamento implica que seja enviada resposta ao SMS.

Portugal está a acelerar, nos últimos dias, a vacinação contra a Covid-19 face à rápida disseminação da variante Delta, considerada mais transmissível e que já é a predominante no país.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19