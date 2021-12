Autoagendamento da vacina para crianças de nove anos já abriu

As crianças de nove anos que não agendarem a vacina para este fim de semana, poderão ser vacinadas em janeiro © Tiago Petinga/Lusa

Por Rui Oliveira Costa 15 Dezembro, 2021 • 16:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As autoridades de saúde abriram esta quarta-feira o autoagendamento da vacinação das crianças com nove anos.

Na página disponibilizada pela Direção-Geral da Saúde podem agora fazer o agendamento os maiores de 65 anos, os maiores de 50 anos vacinados com a Janssen e as crianças dos nove aos 11 anos.

Desde a tarde de segunda-feira que o agendamento está aberto para as crianças de 10 e 11 anos que serão vacinadas no fim de semana de 18 e 19 de dezembro. As crianças de nove anos que agendarem nesta vaga, também terão a vacinação no mesmo fim de semana.

As crianças de nove anos que não conseguirem agendar a vacinação para o fim de semana de 18 e 19 de dezembro, serão vacinadas nos dias 6 e 7 de janeiro. Nos dias 15 e 16 do mesmo mês é a vez das pessoas com seis e sete anos e as crianças com cinco anos ficam ara os dias 22 e 23. Durante estes dias não existirá a vacinação de adultos.

As crianças com comorbilidades, independentemente da idade, têm prioridade na receção da vacina e basta dirigirem-se aos centros para receber a vacina, desde que tenham uma prescrição médica.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19