Autoagendamento da vacinação de crianças ainda indisponível

A vacina aprovada para as crianças entre os 5 e os 11 anos é a da Pfizer/BioNTech

A Direção-Geral da Saúde (DGS) tinha anunciado o início do autoagendamento da vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos para esta segunda-feira. Contudo, os sites da DGS e do Ministério da Saúde ainda não permitem agendar a vacinação das crianças.

Na página do agendamento ainda está escrito "Faixa etária: 65 ou mais anos" e essa vacinação é para a Covid-19 e para a gripe. Esta era a informação disponível no site às 16h00 de segunda-feira.

A DGS tinha anunciado que o autoagendamento começaria esta segunda-feira, já que as primeiras vacinas vão ser administradas nas crianças de 10 e 11 anos no fim de semana de 18 e 19 de dezembro. As crianças dos 7 aos 9 anos vão ser vacinadas nos dias 6, 7, 8 e 9 de janeiro. A vez das crianças de 6 e 7 anos chega nos dias 15 e 16 de janeiro. Por fim, as crianças com 5 anos só vão ser vacinadas nos dias 22 e 23 de janeiro.

Quem já tenha estado infetado pela Covid-19 só podem receber a vacina 90 dias após a recuperação. Já as crianças nos grupos de risco podem apresentar-se nos centros de saúde para serem vacinadas com prioridade.