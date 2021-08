Autoagendamento exclusivo para menores dos 12 aos 17 anos entre quinta e sábado

As segundas doses serão administradas nos fins de semana de 11 e 12, e 18 e 19 de setembro © Miguel A. Lopes/Lusa

O autoagendamento da vacinação contra a Covid-19 para menores entre os 12 e os 17 anos vai reabrir entre esta quinta-feira e sábado, decorrendo em exclusivo durante este período, adiantou esta segunda-feira a task force.

Numa notícia avançada primeiro pela RTP e já confirmada pela Lusa, fonte da equipa coordenada pelo vice-almirante Henrique Gouveia e Melo indicou ainda que a vacinação destes utentes será realizada no fim de semana de 28 e 29 de agosto.

O autoagendamento - que é feito através do portal www.covid19.min-saude.pt - dos utentes com 18 ou mais anos fica, assim, suspenso entre os dias 19 e 21, sendo retomado a partir de dia 22.

De acordo com o calendário já divulgado pela task-force, as segundas doses serão administradas nos fins de semana de 11 e 12, e 18 e 19 de setembro, para que esta faixa etária possa concluir o processo de vacinação antes do início do ano letivo.

