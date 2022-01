Autoagendamento para maiores de 35 anos, MP quer levantar imunidade de Cabrita e outros destaques TSF

© António Cotrim/Lusa

Por TSF 20 Janeiro, 2022 • 20:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Esta quinta-feira foi aberto o autoagendamento da dose de reforço da vacina para as pessoas com 35 ou mais anos. A marcação da vacinação pode ser feita no portal online de agendamento da Direção-Geral da Saúde.

O Ministério Público pediu à Assembleia da República para levantar a imunidade parlamentar de Eduardo Cabrita. O objetivo é que o ex-ministro da Administração Interna possa ser constituído e interrogado como arguido no caso do acidente mortal na A6.

Na sequência do pedido, António Costa utilizou a expressão "à política o que é da política, à justiça o que é da justiça". O primeiro-ministro e secretário-geral do PS recusou a ideia de que o caso afete a campanha socialistas para as eleições legislativas.

Um parecer da Direção-Geral da Saúde divulgado esta quinta-feira indica que os eleitores positivos à Covid-19, com ou sem sintomas, estão abrangidos pela "possibilidade excecional" de se deslocarem para votar e pede a utilização permanente de máscara.

De volta ex-governantes ligados a processos judiciais, a defesa do ex-ministro da Economia Manuel Pinho apresentou o recurso no Tribunal da Relação de Lisboa em que pede a substituição da medida de coação de prisão preventiva pelo termo de identidade e residência.

Em campanha para as eleições legislativas, a porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real foi recebida em Beja com insultos de um grupo ligado à tauromaquia. O grupo era formado por cerca de 30 pessoas, entre elas elementos dos Forcados Amadores de Beja e um apoiante do partido Chega.

De manhã, os líderes da maioria dos partidos com representação parlamentar estiveram no debate das rádios. António Costa puxou a 'carta Marcelo' para lembrar os limites de uma possível maioria absoluta do PS. Rui Rio e André Ventura não estiveram presentes.

O tema da energia nuclear dividiu os possíveis parceiros da 'ecogeringonça'. O PS recusou a utilização, enquanto o Livre defende que se deve seguir o desenvolvimento de novas tecnologias, eventualmente mais seguras.

O IPMA colocou os distritos de Bragança, Vila Real, Setúbal, Santarém, Leiria e Braga em alerta amarelo por causa da descida da temperatura mínima e da formação de geada. O aviso dura até às 09h00 de sexta-feira.