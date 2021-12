Autoagendamento para maiores de 55 anos arranca esta quinta-feira

O anúncio foi feito por António Lacerda Sales, secretário de Estado Adjunto e da Saúde © Tiago Petinga/Lusa

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, anunciou que esta quinta-feira vai abrir o autoagendamento para a terceira dose da vacina para pessoas com 55 ou mais anos.

"Durante o dia de amanhã abrirá o autoagendamento com 55 ou mais anos", revelou o secretário de Estado durante uma entrevista à SIC Notícias.

O secretário de Estado também revelou que os centros de vacinação vão estar esta quinta-feira em regime de casa aberta para os maiores de 63 anos e para os maiores de 40 anos vacinados com a Janssen.

"Amanhã, dia 23 de dezembro, teremos casa aberta para pessoas com 63 ou mais anos de idade e também para pessoas que levaram vacinas da Janssen com 40 ou mais anos de idade", disse Lacerda Sales.

Relativamente às novas medidas de contenção da pandemia tomadas na terça-feira pelo Governo, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde argumenta que neste momento a antecipação de medidas face à incerteza quanto à Ómicron é o "mais útil".

"Eu penso que as medidas tomadas ontem em Conselho de Ministros são medidas adequadas, proporcionais e, na minha perspetiva, tomadas no tempo certo e no momento oportuno", considera.

Lacerda Sales refere que em Portugal "ainda não existe pressão" sobre os serviços de saúde.

"No ano passado tínhamos três mil internamentos convencionais e 483 em unidades de cuidados intensivos. Este ano temos cerca de um terço dos internamentos do ano passado, em termos de internamentos convencionais, e um quarto, em termos de internamentos em cuidados intensivos. Isso é a prova factual em que a nossa melhor arma é a vacinação", explicou o secretário de Estado, garantindo que essa é a explicação para não haver pressão sobre os serviços de saúde.