Autoagendamento para maiores de 55 anos esta quinta-feira, Marcelo concede indultos e outros destaques TSF

© António Cotrim/Lusa

Por TSF 22 Dezembro, 2021 • 20:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O autoagendamento para as pessoas com 55 ou mais anos vai abrir durante esta quinta-feira. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, em entrevista à SIC Notícias.

Após as trocas de argumentos sobre os indultos de Natal de terça-feira, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, concedeu cinco indultos "por razões humanitárias" esta quarta-feira.

"A 2 ou 3 de janeiro" será disponibilizado o autoagendamento para os maiores de 50 anos. Em entrevista à RTP, a ministra da Saúde, Marta Temido, disse que é esperado que a faixa etária dos 50 aos 59 anos no início de janeiro.

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, explicou que os apoios aos pais a seguir ao Natal são só para os que têm filhos em creches e ATL. Ana Mendes Godinho explicou o funcionamento dos apoios durante a participação no Fórum TSF.

O presidente da Associação dos Oficiais das Forças Armadas estranha o momento para a alteração na chefia do Estado-Maior da Armada. Na terça-feira, a TSF avançou que o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo vai substituir o almirante Mendes Calado.

A Linha SNS 24 recebeu mais de 40 mil chamadas só na manhã desta quarta-feira e foi acionado o mecanismo para reforçar o número de operadores do centro de contacto. A revelação foi feita pela ministra da Saúde, Marta Temido, em entrevista à TVI.

A maior parte dos internados com Covid-19 no Hospital de Santo António, no Porto, não estão vacinados. Dos 19 doentes, 12 têm a vacinação. O diretor clínico da unidade hospitalar os internados não vacinados são 73% do total.

Com as legislativas à vista, os partidos preveem gastar sete milhões de euros durante a campanha. O PS é o partido que mais tenciona pagar pela campanha, com 2,45 milhões de euros previstos.

Lá fora, o Reino Unido ultrapassou pela primeira vez mais de 100 mil casos diários de Covid-19. As autoridades de saúde britânicas registaram 106122 novos contágios nesta quarta-feira.