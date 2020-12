Autocarros de turismo já reforçam transportes em Lisboa, mas procura é baixa

© Orlando Almeida / Global Imagens

O programa que prevê o uso de autocarros de turismo para reforçar a oferta de transportes públicos nas áreas metropolitanas ainda não está em vigor no Porto e em Lisboa a procura tem sido reduzida por falta de informação. Em Lisboa, a iniciativa começou a 25 de novembro e vai durar até fevereiro, com 71 autocarros a dar apoio a vários percursos na CP (Linha Sintra), no Metro de Lisboa, na Fertagus e na Metro Transportes do Sul.

A ideia é que em tempos de pandemia haja menos sobrelotação dos transportes, especialmente em hora de ponta. Mas, como explica Luís Cabaço Martins, presidente da Associação dos Transportadores Rodoviários de Passageiros, à TSF, em Lisboa a procura ainda é baixa.

"A afluência ainda não é aquela que nós esperamos que venha a ser, porque o arranque foi bastante atribulado, por falta de informação, mas o nível de utilização está a aumentar. Neste momento já temos uma utilização média de cerca de 100 pessoas por dia, mas nós podemos transportar muito mais pessoas", sustenta.

O dirigente da ANTROP considera que é preciso limar algumas arestas para que o serviço funcione melhor, nomeadamente através de um reforço da informação "porque há muita gente ainda que não conhecem o serviço", da sinalização das paragens (por exemplo na Amadora) e da localização estratégica das paragens para melhor servir os utentes.

Quanto à Área Metropolitana do Porto, este programa de utilização de autocarros de turismo ainda não está a ser usado, "designadamente porque a STCP tinha previsto fazer esse reforço com operadores de serviço público locais, só que neste momento os operadores de serviço público já têm uma oferta a 100% e não têm essa disponibilidade", explica Luís Cabaço Martins.

A ANTROP garante que está pronta para começar a usar autocarros de turismo para reforçar a oferta de transportes no Porto, mas tal ainda não aconteceu apesar de já ter havido reuniões com a Área Metropolitana do Porto.