Autocarros turísticos reforçam transportes em Lisboa durante 62 dias

Há uma novidade, esta manhã, nos transportes da Grande Lisboa. Alguns percursos de comboio, da Fertagus, dos Suburbanos da CP e dos metropolitanos de Lisboa e Sul do Tejo estão a ser reforçados com autocarros de turismo, que vão cumprir os trajetos nas horas de maior pressão.

São cerca de 70 autocarros e foram alugados por 62 dias, por um custo de 750 mil euros.

O maior reforço está ao serviço da CP e do Metro de Lisboa: ao todo são 36 autocarros que vão fazer dois percursos (estação de comboios da Amadora - Metro da Pontinha e Estação de Comboios do Cacém - Metro da Pontinha), durante a manhã, entre as 07h00 e as 08h25.

Há também 13 autocarros que servirão para aliviar a pressão nos comboios da Fertagus. Vão fazer o percurso Pragal - Sete Rios entre as 06h20 e as 08h20 e o percurso no sentido contrário entre as 17h20 e as 18h10. Vai ser feito também um terceiro percurso, entre Sete Rios e Setúbal, entre as 17h15 e as 17h30.

Já no caso do metro sul do Tejo existirá o percurso Cacilhas - Laranjeiro (entre as 16h30 e as 18h10) e para o percurso inverso entre as 07h20 e as 08h10.



Num outro trajeto, Universidade Nova - Pragal, é possível apanhar um destes autocarros de turismo, entre as 16h30 e as 18h10 e no sentido inverso entre as 7h20 e as 08h10.

Este apoio devia ter começado a funcionar na segunda-feira passada, mas registaram-se dificuldades logísticas.

No Grande Porto, está a ser aplicado o mesmo conceito, e o valor do plano é o mesmo: 750 mil euros.

