Automóvel cai na barragem de Fagilde. Corpo do condutor já foi encontrado

Um automóvel despistou-se na tarde deste domingo e caiu na barragem de Fagilde, no concelho de Penalva do Castelo, em Viseu, causando a morte ao único ocupante da viatura.

O alerta para o despiste foi dado pelas 19h02, tendo o carro e o corpo sido encontrados pelos mergulhadores cerca de duas horas depois.

De acordo com as informações do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu, tratou-se "do despiste de uma viatura ligeira" que caiu dentro da barragem e ficou submerso.

Nesta altura, pelas 21h55, 28 operacionais dos Bombeiros de Penalva do Castelo, Mangualde e Viseu e GNR continuam no local. Há ainda no terreno 13 viaturas de apoio.