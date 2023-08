Autoridade Aeronáutica intercetou quatro drones em Belém e Nunciatura Apostólica

De acordo com a legislação em vigor, os drones podem ser apreendidos e os proprietários objeto de coimas © Maria João Gala/Global Imagens (arquivo)

Por Lusa 03 Agosto, 2023 • 12:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Autoridade Aeronáutica Nacional (AAN) indicou esta quinta-feira que intercetou quatro drones na quarta-feira em Belém e junto à Nunciatura Apostólica, onde o papa Francisco está instalado, elevando-se para 19 as aeronaves não tripuladas detetadas.

Em comunicado, a AAN dá conta que o serviço de policiamento desta entidade, com o apoio da Força Aérea, detetou e intercetou 15 drones entre as 13h46 e as 20h31 de terça-feira na zona do Parque Eduardo VII, onde decorreu a missa inaugural da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Na quarta-feira, dia em que o papa Francisco iniciou a visita a Portugal, aquela entidade detetou e identificou quatro drones em Belém e junto da Nunciatura Apostólica, locais onde esteve o chefe da Igreja Católica.

A Autoridade Aeronáutica Nacional precisa que, desde o início da operação de segurança para a JMJ e visita do papa a Portugal, foram detetados e intercetados pelo serviço de policiamento da AAN, com o apoio da Força Aérea, 19 drones.

No âmbito do plano de segurança foram criadas zonas de exclusão aérea na zona de Fátima e de Lisboa onde é proibido o uso de meios aéreos tripulados ou não tripulados, conhecidos por drones, salvo exceções muito específicas.

A AAN recorda que, de acordo com a legislação em vigor, os drones podem ser apreendidos e os proprietários objeto de coimas pelo facto dos voos na zona de exclusão aérea criadas pela AAN constituírem uma contraordenação aeronáutica.

Lisboa está a ser palco da Jornada Mundial da Juventude, com a presença do papa Francisco e que, até domingo, reúne mais de um milhão de peregrinos de todo o mundo.