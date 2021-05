Autoridade da Concorrência poderá usar mensagens e emails como prova

© Jewel Samad/AFP

O Governo já entregou na Assembleia da República a proposta de lei que transpõe para o ordenamento jurídico nacional uma diretiva europeia que altera normas da Autoridade da Concorrência (AdC), dotando-a de novos poderes e competências.

Se a proposta, já aprovada em Conselho de Ministros, for aceite no Parlamento, a AdC vai poder solicitar informações em qualquer formato, físico ou digital, como documentos, ficheiros e mensagens de correio eletrónico ou de um sistema de mensagens instantâneas, independentemente do local em que estejam armazenadas, sejam servidores, computadores, telemóveis, tablets ou outros dispositivos móveis

Estes dados ou ficheiros poderão ser recolhidos, apreendidos ou copiados, mesmo no caso de mensagens ou emails que, aparentemente, não tenham sido lidos ou que tenham sido apagados, e passam a poder ser usados como prova.

Segundo a edição desta terça-feira do Jornal de Negócios, caso as novas normas seja aprovadas pelos deputados, a AdC pode ainda passar a fazer buscas sem aviso prévio a todas as instalações, terrenos e meios de transporte ou equipamentos de empresas ou de associações de empresas investigadas.



Pode ainda pedir a qualquer representante ou trabalhador do visado esclarecimentos necessários ao desenvolvimento das diligências, sendo a falta ou recusa de resposta, bem como a resposta falsa, inexata ou incompleta, puníveis com coima.

O objetivo destas mudanças, explica o Governo, é "atribuir às autoridades da concorrência dos Estados-Membros competência para aplicarem a lei de forma mais eficaz e garantir o bom funcionamento do mercado interno", assim como garantir o cumprimento "mais eficaz das regras de concorrência da União Europeia".

De acordo com informação divulgada na página da AdC, a autoridade remeteu ao Governo em 03 de abril de 2020 a proposta de anteprojeto de diploma de transposição da diretiva, conhecida por Diretiva ECN+, tendo em consideração os contributos recolhidos durante o período de consulta pública, que terminou em 15 de janeiro de 2020.



Ainda não há data para a votação desta proposta na Assembleia da República.