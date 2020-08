Autoridade de Saúde do Alentejo diz que não recebeu pedido para acesso a relatório de Reguengos

© Nuno Veiga/Lusa

O presidente da Autoridade Regional de Saúde do Alentejo garante que não recebeu nenhum pedido da Ordem dos Médicos para acesso ao relatório da avaliação inicial da situação no lar de Reguengos de Monsaraz, onde morreram 18 pessoas.

Em declarações à TSF, José Robalo explica que mesmo que tivesse recebido esse pedido não poderia dar-lhe resposta, uma vez que o relatório é da responsabilidade da Direção-Geral de Saúde.

José Robalo contraria afirmações da Ordem dos Médicos

O responsável pela autoridade de saúde do Alentejo contraria, assim, as afirmações da Ordem dos Médicos, que se queixa de não ter recebido resposta ao pedido de acesso ao documento onde se pode conhecer a "caracterização do perfil de saúde de cada utente e decisão sobre abordagem clínica" mal foi detetado o surto.

Segundo o relatório da Comissão de Inquérito da Ordem dos Médicos, esta foi informada pelas autoridades de que este documento existia e pediu-o ao Delegado de Saúde Coordenador (responsável pela execução do relatório), que, por sua vez, disse que o mesmo tinha de ser solicitado ao presidente da Administração Regional de Saúde do Alentejo.

À data do fecho do relatório, 4 de agosto, a resposta a este pedido ainda não tinha chegado e fonte da Ordem dos Médicos confirma à TSF que até agora, 19 de agosto, continuam à espera, não existindo a certeza se existe mesmo esse relatório de avaliação inicial.

Por sua vez, José Robalo garante que o relatório existe e afirma que até o conhece.

