Autoridade de Saúde do Alentejo pede que se respeitem medidas para evitar mais contágios

A Autoridade de Saúde Regional do Alentejo, Filomena Araújo, apela aos cidadãos para que respeitem as medidas de prevenção para evitar que o surto de Covid-19 se alastre na região, depois de ter sido detetado esta semana um foco num lar em Reguengos de Monsaraz que conta já com 56 testes positivos, de 40 utentes e 16 funcionários.

Em entrevista à TSF, Filomena Araújo pede que se mantenha "o distanciamento físico", a "etiqueta respiratória", "o uso de máscara em espaços fechados" e que se evitem "grandes aglomerados e grandes encontros familiares com muita gente".

A Autoridade admite que a hipótese da transmissão comunitária está em cima da mesa. Por isso, estão a ser feitos mais testes: "Com um número enorme de trabalhadores do lar que vivem fora, vamos investigar os seus próprios contactos, os seus familiares e as pessoas de outros sítios por onde eles vão passando. Temos ainda, neste momento, testes em curso, portanto, temos de pôr isso em cima da mesa como uma hipótese que estamos a investigar.

Filomena Araújo garante que, dentro do lar, estão a ser tomadas todas as medidas para evitar a transmissão do vírus entre utentes: "Tomaram-se logo as medidas de separação. Os que têm teste negativo vão-se mobilizar para uma zona diferente, outros vão fazer a sua quarentena em casa de familiares, se as casas tiverem condições, e os infetados vão ficar nas próprias instalações."

