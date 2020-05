Autoridade Marítima garante que praias têm meios para garantir segurança

A época balnear começa no dia 6 de junho © Manuel Fernando/Lusa

Por TSF 23 Maio, 2020 • 19:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O tempo quente em Portugal Continental, com as temperaturas a ultrapassarem os 30 graus este fim de semana, fazem com que os portugueses queiram ir à praia. O comandante Fernando Pereira da Fonseca, porta-voz da Autoridade Marítima Nacional, garantiu que se encontram no terreno todos os meios para garantir a segurança.

"A Polícia Marítima empenhou elementos das capitanias e estações salva-vidas que andam com as embarcações no mar. Numa postura preventiva, de sensibilização e evitando que se assumam comportamentos de risco que possam causar algum acidente. Este ano em particular, numa vertente muito construtiva e no sentido de avisar as pessoas e apoiá-las para garantir a separação indicada pela Diretora-Geral da Saúde, é desta forma que Polícia Marítima, salva vidas e elementos de capitania têm estado a atuar ao longo da costa portuguesa", explicou à TSF o comandante Fernando Pereira da Fonseca.

O comandante Pereira da Fonseca afirmou que as pessoas estão a cumprir as normas obrigatórias, nomeadamente o distanciamento social.

"De uma forma geral, as pessoas têm estado a manter o distanciamento social, têm estado a assumir um comportamento exemplar daquilo que são as indicações dadas pela Direção-Geral da Saúde. Tivemos um ou outro caso de jovens que querem ir jogar um pouco à bola que precisou da intervenção da Polícia Marítima", revelou o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional.

A época balnear começa no dia 6 de junho e, no entender do porta-voz da Autoridade Marítima, estará tudo a postos.

"Já existe alguma informação específica para os nadadores salvadores. A Autoridade Marítima Nacional está também a desenvolver algumas indicações para ficarem disponíveis vídeos que mostram como deve ser feita a abordagem à vítima com ou sem suspeita de Covid", acrescentou Fernando Pereira da Fonseca.