Autoridade Marítima Nacional desaconselha ida a banhos no Ano Novo

A Autoridade Marítima Nacional recomendou, esta quarta-feira, aos portugueses que evitem ir a banhos no primeiro dia do ano e que não se desloquem para zonas expostas a agitação marítima e arribas.

Em declarações à TSF, a comandante Nádia Rijo reforçou que "apesar de não estar em vigor nenhum aviso de mau tempo, a agitação marítima é característica do inverno", pelo que são desaconselhadas práticas que possam representar perigo. Assim, quem tem por costume celebrar o Ano Novo com um mergulho no Atlântico deve evitar fazê-lo.

A estas advertências junta-se também o recolhimento obrigatório, decretado pelo estado de emergência, e as ações de algumas autarquias, que estão a proibir as iniciativas organizadas por grupos que costumam ir ao mar no primeiro dia do ano para que se evitem aglomerados.

"Eventos organizados estão sujeitos a parecer, sendo que nesta altura do ano estão proibidos, ao que tudo indica, mas compete às autoridades que têm competência nessa matéria pronunciarem-se sobre a exceção, ou não, desses eventos", explica a comandante à TSF, acrescentando que "não foi solicitado qualquer parecer" à AMN.

A Autoridade Marítima Nacional recomenda ainda que evitem aglomerados de pessoas, apelando a que se assuma uma postura preventiva, evitando a exposição desnecessária ao risco.